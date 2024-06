Axel Grael e Bob Burnquist visitam aula inaugural do projeto Skate Cuida

Criado pelo skatista Bob Burnquist, o projeto já acontece no Parque Esportivo e Social do Caramujo, Zona Norte, e incentiva crianças a realizarem manobras no skate - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Alex Ramos

O prefeito Axel Grael prestigiou, neste sábado (8), a aula inaugural do projeto Skate Cuida na pista de skate Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco. Criado pelo skatista Bob Burnquist, o projeto já acontece no Parque Esportivo e Social do Caramujo, Zona Norte, e incentiva crianças a realizarem manobras no skate.

"Incentivar o esporte é importante não só para descobrir grandes talentos e criar oportunidades para futuros campeões. É a partir do diálogo com atletas como o Bob, um dos grandes nomes do esporte no nosso país, que conseguimos expandir a experiência dele, trazer oportunidades para eventos em que todos nós aqui de Niterói vamos poder usufruir, sobretudo porque o skate é um dos esportes que vem ganhando destaque em nossa cidade. O Bob já é considerado padrinho do projeto que acontece no Caramujo e, por conta do sucesso dessa experiência, decidimos expandir também para as crianças dessa parte da cidade a oportunidade de conhecer mais desse esporte radical", comemora o prefeito.

A iniciativa faz parte do legado esportivo que o Itacoatiara Pro, em parceria com a Prefeitura de Niterói, deixam para a cidade. Por conta do apoio, o prefeito foi homenageado com uma placa do festival. O secretário de esporte e lazer, Rubens Goulart, Bob Burnquist e os realizadores do Itacoatiara Pro também participaram do evento.

"Hoje, dia da aula inaugural do Skate Cuida, já podemos ver a molecada se inscrevendo. Vamos ter duas turmas todos os sábados onde vamos poder dar atenção, direcionamento e ensinar noções básicas do esporte. Sou muito grato ao Itacoatiara Pro que nos ajudou muito com a reforma da pista e ao prefeito Axel, sempre muito parceiro. Não estamos aqui só pra criar campeões, mas sim skatistas felizes, que se divertem e que podem curtir essa pista maravilhosa", explica Bob.