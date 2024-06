Ronnie Lessa afirma ter convencido "Macalé" a não matar Marcelo Freixo

A segurança de Freixo foi um dos motivos pelos quais Macalé teria desistido do plano - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

A segurança de Freixo foi um dos motivos pelos quais Macalé teria desistido do plano - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

O ex-PM Ronnie Lessa afirmou, em delação feita à Polícia Federal, ter convencido o também ex-policial Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como "Macalé", a não assassinar o ex-deputado e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

"Ele falou: “Ôh, ôh Lessa, tem como levantar o Marcelo Freixo? Aí eu falei: porra Macalé, tem, mas…”, contou o ex-PM.

Leia mais



Paulo Bagueira celebra aniversário em Niterói

Alerj cria CPI dos Planos de Saúde



Lessa ressaltou que a segurança em torno de Freixo foi um dos motivos pelos quais Macalé teria desistido do plano.



“Eu falei: Macalé, o cara mora em Niterói. E ali eu já fui calculando o problema que eu poderia gerar, tá?”, narrou aos agentes. “No meio de 20 seguranças? Nós não vamos provocar um… uma pessoa qualquer. A gente tá provocando Marcelo Freixo. É uma coisa bem ampla… que mexe com partidos, com … é uma coisa muito grande”, completou Lessa.

O ex-PM disse ainda que foi tirando o plano da cabeça de Macalé e que ele não voltou a cobrar a questão. Edmilson Oliveira da Silva, o "Macalé", apontado pelas investigações como interlocutor dos executores com os mandantes, foi morto em novembro de 2021.

As declarações de Lessa constam em delação premiada feita à Polícia Federal. Os arquivos tiveram parte do sigilo derrubado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira (7). Na mesma decisão, o magistrado autorizou a transferência de Lessa para o complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo.