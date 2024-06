Morre a economista Maria da Conceição Tavares

Maria da Conceição Tavares, uma das economistas mais influentes e respeitadas do Brasil, faleceu aos 94 anos. Conhecida por suas contribuições significativas ao pensamento econômico brasileiro e sua atuação como professora e política, Tavares deixou um legado duradouro na academia e na formulação de políticas públicas.

Nascida em Anadia, Portugal, em 24 de abril de 1930, Maria da Conceição Tavares mudou-se para o Brasil na década de 1950. Formou-se em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e posteriormente obteve o doutorado na mesma instituição. Ao longo de sua carreira, lecionou em diversas universidades brasileiras e influenciou gerações de economistas com suas ideias e ensinamentos.

Tavares também teve uma atuação destacada na política. Foi deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e contribuiu para o desenvolvimento de importantes políticas econômicas no país. Sua visão crítica e inovadora sobre o desenvolvimento econômico e social fez dela uma voz relevante nos debates sobre economia no Brasil.

Entre suas obras mais importantes estão "Auge e Declínio do Processo de Substituição de Importações no Brasil" e "Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil", que são referências no estudo da economia brasileira.

Sua dedicação à justiça social e ao desenvolvimento econômico brasileiro foi uma constante em sua vida, e seu impacto será sentido por muitos anos.

A economista era também uma apaixonada torcedora do Vasco da Gama, e em 2018, sua vida e obra foram celebradas no documentário dirigido por José Mariani.