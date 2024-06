Maricá lança bicicletas vermelhinhas infantis

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), entregou para a população cinco das dez estações de bicicletas vermelhinhas infantis gratuitas para crianças de até 9 anos de idade ou peso igual a 50 kg. As bikes possuem cestinhas na frente e rodinhas retráteis.

As novas estações estão localizadas na orla do Marine, em São José do Imbassaí; na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro; na Praça Tiradentes, em Araçatiba; na orla de Itaipuaçu, próximo à Rua Professor Cardoso de Menezes, antiga Rua 1, e na Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra.



O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, destacou o papel das bicicletas gratuitas na construção da mobilidade urbana e sustentável, priorizando a saúde e permitindo o encontro das pessoas.

“São centenas de vermelhinhas distribuídas em várias estações pela cidade para que as pessoas possam usar as bicicletas como meio de transporte, de lazer e do cotidiano. As nossas vermelhinhas também atingem as crianças para que a gente possa ter as famílias circulando num mundo que precisa pensar a sua sustentabilidade. É preciso diminuir a emissão de carbono e a gente faz isso quando tem na bicicleta o valor fundamental do nosso transporte. Essa é a Maricá das utopias. A Maricá que a gente constrói e onde a gratuidade do transporte é um valor importante”, disse o prefeito.



Outras cinco estações de bicicletas compartilhadas infantis serão instaladas nos próximos meses, em pontos estratégicos do município, como o Parque Nanci; orla da Barra de Maricá; orla de Itaipuaçu, próximo à Avenida Zumbi dos Palmares, antiga Avenida 1, e em Inoã, ampliando as opções de lazer e mobilidade.



Sistema Vermelhinhas EPT



A reserva das bicicletas infantis é feita da mesma forma, pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS. Após o cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos. Para conferir a localização das 25 paradas disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.



“As bicicletas infantis fazem parte do programa de expansão do sistema gratuito de bikes compartilhadas de Maricá. A intenção é proporcionar mobilidade urbana e lazer a todas as famílias maricaenses e visitantes de nossa cidade”, explica o presidente da EPT, Celso Haddad.



O sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Maricá foi inaugurado em março de 2021, e conta hoje com 250 bikes para adultos, distribuídas por 25 estações em todos os distritos da cidade.