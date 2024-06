Pampa, ídolo do vôlei, morre aos 59 anos

Nesta sexta-feira (07), o medalhista de ouro no vôlei nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, ​​André Felippe Falbo Ferreira, conhecido como Pampa, faleceu em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma ocorrência à quimioterapia. Pampa tinha 59 anos

O ex-jogador foi internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Dois velórios em Pernambuco acontecerão para a despedida do campeão. O primeiro será aberto ao público e acontece neste sábado (08), das 19h às 22h, no Colégio Salesianos, em Recife. O segundo será apenas para a família do atleta, das 8h às 11h, no domingo (09), no Memorial dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, local onde também será enterrado.



Pampa disputou sua primeira Olimpíada em Seul, em 1988. A seleção brasileira ficou em quarto lugar na ocasião. Em 1992, conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Barcelona. Após se aposentar das quadras, Pampa se dedicou à política e à administração pública. Pampa atuou em vários clubes no Brasil, como Palmeiras e Suzano, além de atuar no exterior defendendo equipes como Lazio e Napoli, da Itália. O atleta passou pelo Japão também, onde defendeu o Nec/Osaka, mas foi na seleção brasileira onde teve seu maior destaque. Além do título olímpico de 1992, ele também conquistou a medalha de ouro na Liga Mundial no ano seguinte.

Após se aposentar, decidiu entrar na vida política, mas sempre próximo ao esporte. Trabalhou no Ministério do Esporte entre 2000 e 2002, e foi Secretário de Esportes da cidade de Suzano (SP) entre 2007 e 2010. Entre 2013 e 2015 foi Secretário de Esportes de Campos (RJ) e, em seguida, assumiu a Superintendência Estadual de Esportes do Estado de Pernambuco.



O apelido veio ainda no início da carreira, no Recife. A força da sua cortada foi comparada ao coice de um cavalo pampa, que é uma raça de cavalo bastante tradicional no Brasil. O medalhista olímpico era casado com Paula Falbo e tinha duas filhas, Isabella Maria, de 4 anos, e Rafaella Ferrer, de 36 anos.