Polícia Civil apreende grande quantidade de cigarros eletrônicos no Centro do Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apreenderam, nesta sexta-feira (07/06), grande quantidade de cigarros eletrônicos, no Centro da capital. O material pertencia a uma quadrilha que comercializava a mercadoria ilícita para menores, em escolas da Zona Sul do Rio.



Inicialmente, as equipes foram até o bairro da Tijuca, Zona Norte, para apurar uma denúncia anônima. No local, os agentes abordaram uma motorista de aplicativo que estava prestes a entregar um pacote com dois cigarros eletrônicos. Ela informou ter sido chamada para a entrega pelo dono de um estacionamento de lava-jato, situado no Centro do Rio. Os cigarros foram retirados por ela neste imóvel.



De imediato, os policiais foram até o endereço e arrecadaram centenas de cigarros eletrônicos armazenados em um escritório. O proprietário assumiu a posse de todos os produtos. Ele foi conduzido à sede da DRE e vai responder por crime contra as relações de consumo.

