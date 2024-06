Senado aprova taxação de compras internacionais de até 50 dólares

"Taxa das blusinhas" é aprovada pelo Senado com compras internacionais de até US$ 50 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

"Taxa das blusinhas" é aprovada pelo Senado com compras internacionais de até US$ 50 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Nesta quarta-feira (05), o Senado aprovou a taxação de compras internacionais com valores de até US$ 50. A famosa "taxa das blusinhas" cobra um valor de 20% sobre as vendas. A medida vai impactar os consumidores que costumam fazer compras no exterior, incluindo as populares Shopee, Shein e AliExpress.

A aprovação não aconteceu com registro de voto no painel eletrônico. Isso aconteceu por conta de um acordo entre a base e a oposição para que não houvesse um desgaste nos senadores nem com o consumidor das lojas estrangeiras e nem com a indústria nacional, que é quem reclama da falta de igualdade da carga tributária.

A taxação, agora, espera a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode ou manter ou vetar a medida. Uma votação separada, apenas para a "taxa das blusinhas", precisou ser feita no Senado porque o relator, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), tinha excluído a medida do texto. O governo decidiu então retomar o imposto sobre as vendas de lojas do exterior.

Leia também:

➤ São Gonçalo faz Dia D de vacinação contra poliomielite neste sábado

➤ Caminho Niemeyer tem Festival de Circo

Atualmente, os produtos comprados em lojas do exterior não recebem taxação. Com isso, se tornam mais baratos que os artigos nacionais. Atualmente, incide sobre as compras do exterior, abaixo de US$ 50, somente o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual, com alíquota de 17%.



A polêmica da "taxa das blusinhas" se iniciou com o varejo interno do Brasil pedindo a taxação das compras estrangeiras, porque a concorrência seria desleal na questão dos preços. A medida é impopular com grande parte da sociedade. No início do debate sobre a taxação, a primeira-dama Janja da Silva defendeu a isenção dos produtos.