Dia dos Namorados: Oncomed e PróOnco Mulher promovem a Tarde da Beleza para pacientes onco

O Dia dos Namorados será lembrado em Niterói com um evento especial para mulheres que passaram pelo câncer ou estão em tratamento da doença. É a Tarde da Beleza, mais uma ação inovadora promovida pela Oncomed e a PróOnco Mulher voltada ao bem-estar feminino. A primeira edição será no próximo dia 11 de junho, com uma série de serviços gratuitos, como os de manicure, maquiagem, estética, osteopata e até uma oficina de origami, que acontecem das 13h às 18h na unidade São Francisco da Oncomed. As vagas são limitadas e as interessadas já podem fazer a inscrição enviando mensagem escrita pelo WhatsApp (21) 97189-1142.

A ideia da Tarde da Beleza surgiu de demandas do dia a dia no atendimento às pacientes da Oncomed, e também na rotina de consultório do mastologista Rodrigo Souto, diretor da PróOnco Mulher. Parceiras em diversos outros projetos voltados ao bem-estar feminino, as duas instituições referência em oncologia em Niterói decidiram construir um evento para reforçar a autoestima de mulheres que tenham passado ou estejam em tratamento oncológico.

A ideia da Tarde da Beleza surgiu de demandas do dia a dia no atendimento às pacientes | Foto: Divulgação

"Estamos sempre em busca de oferecer ações que proporcionem formas mais leves de convivência com a doença, de especialmente alimentar o bem-estar feminino, estado de saúde que reúne fatores físicos e mentais, essenciais à autoestima da mulher. Então, aproveitamos o clima do Dia dos Namorados para exaltar a autoestima e o amor próprio", diz a psicóloga Christiane Couri, à frente do time de Psicologia da Oncomed.

Psicóloga Christiane Couri | Foto: Divulgação

Idealizador do evento Tarde da Beleza, Rodrigo Souto destaca o positivismo como caminho para a melhora dos pacientes. “Vemos em muitas pesquisas a importância da saúde mental durante o tratamento, o que confirmamos em nosso dia a dia. Por isso a decisão de oferecermos serviços que auxiliem a autoestima”, explica o mastologista.

Alguns projetos - A Tarde da Beleza é o mais novo projeto resultante da parceria da Oncomed com a PróOnco Mulher. Juntas, as duas instituições vêm realizando uma série de ações gratuitas, como o Dia C de Combate ao Câncer, que chegou à sua quarta edição em abril passado. Mas há corridas, eventos para marcar o Outubro Rosa e muitos outros. Tudo para alertar sobre os cuidados envolvendo o câncer e contribuir para a autoestima dos pacientes. Além da oficina de origami, serão oferecidas na Tarde da Beleza atividades de cabelereiro, maquiagem, estética, massagem, podologia, manicure e osteopata. A programação completa está no Instagram @oncomed.

SERVIÇO:

Evento: Tarde da Beleza

Dia: 11 de junho

Horário: das 13h às 18h

Local: Rua Araribóia, 6, São Francico, Zona Sul de Niterói

Inscrições: gratuitas e exclusivamente pelo WhatsApp (21) 97189-1142