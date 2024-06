'Feira Maria José' está de volta na Praça Zé Garoto, em SG

A Feira de Artesanato e Gastronomia, Maria José, acontecerá na Praça Zé Garoto, no dia 08 de junho das 8h às 16h e contará com diversas atrações. A Feira Maria José é uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e com apoio do projeto Dom Sarau.

O evento acontece desde 2017 todos os sábados, mas por causa da pandemia, a Feira interrompeu as atividades. Entretanto, retornou no ano passado e agora os trabalhos vão ocorrer uma vez por mês, até retornar às atividades todos os sábados.

Leia também:

Sul-Americano: Seleção Masculina Sub-16 vai treinar na Granja Comary

PM prende homem com fuzil em São Gonçalo



A Feira neste mês de junho, é voltado para as comemorações do dia dos namorados, como explica o organizador do evento Helinho Nanci: “É uma forma que eu encontrei para que uma vez no mês, desta vez no começo do mês em relação ao dia dos namorados, para que as artesãs possam vender melhor. O tema é um motivo para a pessoa ir à feira comprar um presente para o namorado”, explicou. Ao todo, serão 40 barracas, sendo 12 delas destinadas a gastronomia e 28 de artesãs.



Feira Maria José acontecerá dia 08 de junho | Foto: Reprodução - Instagram

O dia será repleto de atrações musicais com a presença do cantor Renato Jordão e o DJ Dilvan e a aula de dança será comandada pela professora Beta Leite. Também serão oferecidos pelo Curso Senes serviços médicos como a medição da glicose, verificação de pressão e exame de vista pela Óticas Diniz.

A literatura não ficará de fora das atrações. "Há muito tempo temos essa parceria, a Feira de Artesanato sempre tem um espaço para os autores de São Gonçalo", explicou o organizador, que convidou escritores e o projeto Dom Sarau.



“Será um evento familiar, um evento de cultura e de alegria. Que todos tragam suas famílias e venham participar na Praça do Zé Garoto, Estefania de Carvalho", completa.