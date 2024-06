Viradouro recebe Vila Isabel em feijoada, nesse sábado (8), em Niterói

No próximo sábado, 8, a Unidos do Viradouro vai receber a Unidos de Vila Isabel durante a feijoada na quadra da escola, em Niterói. Do encontro, vão participar os principais nomes dos segmentos das duas agremiações. Wander Pires, por exemplo, receberá o intérprete Tinga, voz oficial da azul e branco. Os dois vão presentear o público com repertório de sambas-enredo clássicos de suas respectivas escolas.

O evento, que começa às 14h, contará ainda com shows da cantora Gau Silva e do Intimistas, grupo que vem lotando pagodes em vários pontos do Rio de Janeiro e de Niterói, com repertório de qualidade.

O ingresso custa R$ 30 e pode ser comprado antecipadamente na secretaria da quadra, que fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, Niterói. O prato de feijoada, servido até 17h, sai por R$ 25. A classificação etária é de 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis. Informações pelo 21-28280658.



Serviço

Viradouro recebe Vila Isabel



Data: 08/06



Horário: 14h



Local: Quadra da Viradouro, Av, do Contorno, 16, Barreto, Niterói



Atrações: Shows da Viradouro e Vila Isabel, Gau Silva e Grupo Intimistas



Ingresso: R$ 30



Prato de feijoada (servido até 17h): R$ 25



Classificação etária: 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis