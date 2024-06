Mulher fica ferida em acidente no Zé Garoto, São Gonçalo

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto ocorreu na manhã desta terça-feira (04) no bairro do Zé Garoto, em São Gonçalo. Uma mulher de 59 anos ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde está recebendo atendimento no Centro de Trauma. Os outros feridos foram atendidos no local e liberados. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h15 para prestar socorro.



O acidente aconteceu na Rua Coronel Serrado, nas proximidades da Praça do Zé Garoto. Os veículos envolvidos tiveram as partes frontais destruídas. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Como consequência, o trânsito na região apresentou lentidão.