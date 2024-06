O projeto 'Óleo no Ponto', que une sustentabilidade e geração de renda, chega a Maricá

O óleo de cozinha usado, que a maioria das pessoas descarta, muitas vezes de forma errada, se transforma em produtos de limpeza Óleo no Ponto e ainda gera renda para a população mais vulnerável. É o que vai mostrar o criador do projeto, Marcelo Santos, o Marcelinho do Ciep, nesta terça-feira, dia 4, às 10h, na Unidade de Conservação Ambiental do Silvado, em Maricá. O encontro será com alunos do Ensino Médio, da rede pública da cidade, na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, comorado nesta quarta, dia 5.

Estudos apontam que um litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água.

O convite foi feito a Marcelinho Do Ciep pelo Instituto Inova Rio em parceria com a Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá. Morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde funciona o Óleo no Ponto, ele já expandiu sua área de atuação por vários bairros do Rio de Janeiro, como São Conrado, Barra da Tijuca, Bangu e Campo Grande.

O projeto já tem sete produtos da linha 'Sabão no Morro': detergente, sabão em barra, líquido e em pasta, desinfetante, amaciante e cloro, todos fabricados a partir do óleo de cozinha usado coletado em vários pontos do Rio de Janeiro. Esses materiais de limpeza são comercializados a preços bem acessíveis não apenas na Rocinha, mas também nos condomínios comerciais e residenciais da cidade.



"Falar para os jovens é muito importante porque, quanto mais cedo despertarmos as pessoas para a importância da preservação do meio ambiente, maiores serão as chances de vivermos num lugar mais sustentável. E, nesse encontro, teremos a oportunidade de provar ainda que o cuidado com a natureza também pode gerar renda e melhorar a vida de muita gente", diz Marcelinho do Ciep.



E é o que o Óleo no Ponto tem feito pelos moradores da Rocinha. Além de reciclar o produto, que é altamente nocivo ao meio ambiente, ainda dá a oportunidade de mulheres em situação de vulnerabilidade, moradoras da comunidade, garantirem renda e colocarem comida na mesa. "Muitas dessas mulheres chefes de família e garantem uma renda extra no projeto. Além disso, elas estão se qualificando, aprendendo uma profissão e essa também pode ser uma oportunidade para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho", comemora Marcelinho do Ciep.



Para Heydi Pitteri, gerente do Instituto Inova Rio, que trabalha cuidando das reservas ambientais de Maricá com ações educacionais, pedagógicas com foco na sustentabilidade e preservação da região, o Óleo no Ponto é importante tanto pela questão ambiental quanto da inclusão social.



"O projeto ensina a descartar o óleo de cozinha usado no local correto, que é transformado em produtos gerando renda e promovendo a inclusão social. E o objetivo desse encontro é passar essa conscientização e esse conhecimento aos alunos e funcionários da sede do parque em relação a reutilização do óleo de cozinha usado", diz Heydi.