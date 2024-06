Brasil é responsável por 82% dos casos de dengue em todo mundo, segundo a OMS

Segundo a OMS, Brasil registra cerca de 82% de todos os registros de suspeita de dengue do mundo em 2024 - Foto: Divulgação/SES

Segundo a OMS, Brasil registra cerca de 82% de todos os registros de suspeita de dengue do mundo em 2024 - Foto: Divulgação/SES

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil registra cerca de 82% de todos os registros de suspeita de dengue em todo mundo no ano de 2024. Os dados vem do novo painel da OMS sobre a arbovirose, que aponta 6.296.795 casos no país, dos quais 3.040.736 foram confirmados em laboratório, além de 2.846 mortes.

Esses números entram em conflito com o painel do Governo Federal, que indica 5.477.861 casos prováveis e 3.254 óbitos registrados pela doença neste ano. O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre as divergências entre os órgaõs.

Segundo a organização, os casos triplicaram em relação ao mesmo período de 2023: "Embora um aumento substancial nos casos de dengue tenha sido relatado globalmente nos últimos cinco anos, esse aumento foi particularmente pronunciado na Região das Américas, onde o número de casos já ultrapassou sete milhões até o final de abril de 2024, superando a alta anual de 4,6 milhões de casos em 2023. Esse número é três vezes maior do que o registrado no mesmo período no ano passado."

Leia também:

▶ Corpus Christi: aumento de acidentes nas rodovias federais do RJ

▶ Guarda Municipal resgata capivara na Barra de Maricá

A OMS destaca que diversos países não possuem uma forma de diagnosticar a doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, e que mais dados devem ser adicionados em breve conforme se tornarem disponíveis. A Europa não possui nenhum caso em 2024.