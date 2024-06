Fenômeno El Niño está chegando ao fim, diz organização da ONU

A Organização Meteorológica Mundial (OMM), informou nesta segunda-feira (3) que o fenômeno El Niño 2023/2024, que impulsionou o aumento das temperaturas globais e das condições meteorológicas extremas no mundo, está dando sinais de acabar.

Segundo informações, o fenômeno meteorológico La Niña está retornando ao planeta e trará um resfriamento das temperaturas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que a La Ninã, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, formando as chamadas 'piscinas de águas frias', no oceano. Esse fenômeno é o oposto do El Niño que causou recordes de calor em 2023.