Autora premiada de São Gonçalo, Aimee Oliveira lança romance contemporâneo

Com uma narrativa bem-humorada, referências culturais do cotidiano dos brasileiros periféricos e personagens que exalam o "jeitinho carioca", a premiada escritora Aimee Oliveira publica o livro Recalculando a Rota. O lançamento oficial desse romance contemporâneo, que tem como pano de fundo o subúrbio do Rio de Janeiro, acontece dia 07 de junho (sexta-feira), a partir das 19h, em Botafogo - RJ.

Neste livro, publicado pela Plataforma21, o leitor é convidado a acompanhar a história de Vivian, uma típica jovem sonhadora da periferia. Porém, a vida da protagonista se complica quando precisa lidar não só com os desafios do cotidiano, mas também com os sentimentos conflitantes que ainda nutre pelo ex-namorado, Vinícius – especialmente quando ele se envolve em um acidente de moto e a família da moça decide acolhê-lo em casa durante a recuperação.

O evento, que acontece na Livraria da Travessa, localizada em Botafogo, contará com sessão de autógrafos e bate-papo com a autora. Aimee Oliveira nasceu em Niterói e morou por anos em São Gonçalo. Também é escritora de Ladeira Abaixo, Parte do bando, Pela Janela Indiscreta e outras obras, e vencedora de dois prêmios Wattys do Wattpad.

SERVIÇO

O que: Sessão de autógrafos do livro "Recalculando a rota"

Quando: sexta-feira, 7 de junho, às 19h

Onde: Livraria da Travessa em Botafogo

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 97 - Botafogo, Rio de Janeiro, RJ