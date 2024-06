Nova Unidade de Saúde de Vista Alegre está em fase final de obras

Os moradores do bairro Vista Alegre vão ganhar uma Unidade de Saúde da Família (USF) nova. A obra está na fase dos acabamentos e deve ser entregue no segundo semestre deste ano. Com o novo imóvel, a capacidade de atendimento pode dobrar dos atuais 8 mil pacientes para 16 mil com atendimentos médicos, serviços e exames laboratoriais.

“Os pedreiros estão finalizando a colocação das cerâmicas nas áreas comuns da unidade. Todas as salas e banheiros já estão com os revestimentos. Até o fim desta semana, essa parte deve ficar pronta. Também estamos preparando as paredes para a pintura e a estrutura metálica do telhado para a instalação das telhas. Com isso pronto, vamos entrar com as instalações de portas e janelas e louças dos banheiros”, disse o engenheiro responsável pela obra, Fernando Moreira.

Localizada na Estrada São Pedro, o equipamento vai substituir a atual USF, que fica na Rua Luis Gama, no mesmo bairro. Além das equipes de Estratégia da Família (ESFs) com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, a unidade terá o E-mult – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas também estarão disponíveis.

A nova unidade terá recepção ampla com sala de espera e fraldário, sala para os agentes comunitários de saúde (ACs), oito consultórios multifuncionais, dois consultórios amplos odontológicos com seis cadeiras para atendimento, consultório ginecológico, salas de curativos, imunização, coleta laboratorial, estoque, inalação, descontaminação, esterilização, copa, farmácia, almoxarifado e área livre de convivência com jardim.

“A USF Vista Alegre é pequena. Estamos construindo a nova unidade, que vai trazer mais dignidade no atendimento aos pacientes, além de dobrar a capacidade com mais equipes médicas e técnicas. O objetivo é oferecer atendimentos mais humanizados em ambientes apropriados. A unidade também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes”, disse o secretário de Saúde de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

A USF Vista Alegre terá ambientes humanizados, climatizados e padronizados. Ele receberá adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

