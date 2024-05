Fim de uma era: Carrefour de Neves fecha as portas e se prepara para virar Atacadão

A unidade do Carrefour Hipermercado localizada no bairro Neves, em São Gonçalo, encerrou oficialmente suas atividades no último dia 27 de maio, quatro dias antes da data prevista para seu fechamento: 31/05.

De acordo com as informações exibidas em uma placa, exposta na entrada principal do agora antigo Carrefour, a loja seria fechada nesta sexta-feira (31), e, a partir dessa data, os clientes poderiam encontrar os produtos que precisassem na unidade do Carrefour em Alcântara. Porém, sem aviso prévio, a loja da Niterói-Manilha fechou as portas um pouco mais cedo.

A previsão era de que o encerramento ocorresse nesta sexta-feira (31), o que não aconteceu | Foto: Layla Mussi

De acordo com um comunicado, anunciado pelo Grupo Carrefour no ano passado, aproximadamente 40 hipermercados serão convertidos em lojas Atacadão e Sam's Club até 2026. Desse total, cerca de 20 devem ocorrer ainda este ano.



As lojas da Galeria Comercial, porém, continuarão funcionando normalmente mesmo em meio as obras, e ficarão abertas até às 22h.

"Atenção! Prezados clientes, funcionaremos normalmente o período das obras. Delivery também normal", dizia o comunicado em uma das lojas locais.

As lojas da Galeria Comercial continuarão funcionando normalmente | Foto: Layla Mussi

A previsão para que as obras sejam finalizadas e o Atacadão seja inaugurado é de quatro meses.

Carrefour Manilha encerrou oficialmente suas atividades no último dia 27 | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas