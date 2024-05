Após perder controle do Vasco, 777 Partners coloca seus clubes à venda

Na semana passada, dona da SAF do Vasco foi afastada do comando do futebol no clube - Foto: Divulgação/Vasco

Após ser afastada do comando da SAF do Vasco da Gama, a empresa estadunidense 777 Partners decidiu colocar à venda todos o clubes em que atua como acionista. A informação é dos jornalistas Phillip Auclair e Paul Brown; a situação de crise financeira enfrentada pela empresa de investimentos seria a principal motivação para a decisão, aponta a imprensa estrangeira.

Atualmente, a 777 é sócia de seis equipes: o Genoa, da Itália; o Hertha Berlin, Alemanha; o Red Star, da França; o Melbourne, da Austrália; o Standard de Liège, da Bélgica; e o Vasco. A empresa ainda atua, com participação minoritária nas ações, no Sevilla, da Espanha.

Na semana passada, a empresa deixou de exercer controle sobre o futebol do Vasco, após ter seus recursos negados pela Justiça do Rio. A liminar válida no momento estabelece a gestão do associativo no comando, com o presidente Pedrinho responsável pela direção do futebol no clube.

Além da crise no Vasco, a empresa americana vive um mau momento fora do Brasil também. Nos Estados Unidos, ela é alvo de uma investigação que aponta fraudes em um empréstimo de 350 milhões de dólares solicitado pelo grupo.

Ela ainda é processada por um fundo inglês, que a acusa por um possível esquema de pirâmide, e pelos sócios do Standard Liége, da Bélgica. No país europeu, a Justiça determinou a apreensão cautelar dos bens da 777 por conta de uma dívida milionária.