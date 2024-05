PM prende homem com fuzil em São Gonçalo

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) em conjunto com o 35º (Itaboraí) prenderam um criminoso e apreenderam um fuzil, na manhã desta sexta-feira (31), no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo

De acordo com a PM, a operação foi montada com base em denúncias que afirmavam que criminosos do Vila Brasil, em Itaboraí, estariam escondidos numa área do Jardim Bom Retiro.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Quando os policiais chegaram, conseguiram deter um suspeito com um fuzil e drogas. Não houve resistência.

O homem e todo material foram encaminhados para a 73ªDP (Neves), onde, posteriormente, o caso foi registrado.