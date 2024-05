Educação de Niterói abre processo seletivo para merendeiros

A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação de Niterói abriram, nesta terça-feira (28), as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de merendeiros. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do Município. Os profissionais irão atuar nas escolas da Rede Municipal de Educação, cobrindo merendeiros que estão afastados temporariamente. Serão disponibilizadas 109 vagas. Para participar, é necessário ter Ensino Fundamental Completo e experiência profissional comprovada. A inscrição será feita através do site www.educacao.niteroi.rj.gov.br até o dia 31 de maio.

O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição de forma correta e anexar a cópia dos documentos exigidos em edital: documentação pessoal, de formação e experiência profissional declarada quando convocados. A remuneração será de R$ 1.818,10, com acréscimo de auxílio transporte e abono alimentação, além do adicional de insalubridade nas mesmas bases definidas para os servidores da categoria do Quadro Permanente da Fundação Municipal de Educação.

A chamada dos candidatos inscritos será realizada a partir da demanda para atendimento às necessidades das Unidades de Educação da Fundação Municipal de Educação. O processo seletivo será eliminatório e classificatório, através das seguintes etapas: inscrição; análise e avaliação da Ficha de Inscrição e comprovação dos requisitos básicos; pontuação na Titulação para o cargo e experiência profissional do candidato (caráter classificatório); avaliação dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e verificação da Comissão de Heteroidentificação dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas (PP).



A aprovação do candidato se dará por avaliação dos títulos, qualificação e experiências profissionais através de critérios de pontuação discriminados em edital. Serão considerados eliminados os candidatos que obtiverem pontuação geral inferior a 30 pontos. A divulgação do resultado parcial será no dia 5 de junho.

Será de atribuição do merendeiro: preparar as refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de acordo com a orientação recebida; verificar o estado de conservação dos alimentos; distribuir as refeições preparadas; requisitar material e mantimentos quando necessários; receber e armazenar os gêneros alimentícios de acordo com normas e instruções estabelecidas, entre outras atribuições.

Confira o edital completo com todas as informações necessárias no Diário Oficial: https://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/do/2024/05_Mai/28.pdf