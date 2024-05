Santa Luzia e Porto da Pedra recebem Caravana de Arte e Lazer

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar o projeto “Caravana de Arte e Lazer”, neste sábado (1º) e domingo (2), nos bairros Santa Luzia e Porto da Pedra, respectivamente.



No sábado (1º), a ação será realizada, das 9h às 13h, na Praça de Santa Luzia. E, no domingo (2), das 10h às 14h, a Caravana desembarca no Avenida Joaquim de Oliveira esquina com Avenida Governador Macedo Soares, no bairro Porto da Pedra.

Durante a realização da Caravana, os moradores podem aproveitar diversas atividades esportivas e artísticas, pintura facial, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente, pipoca e guaraná natural.



O projeto foi criado com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam a Caravana de Arte e Lazer, implementada em outubro de 2022, atendendo milhares de gonçalenses.

Serviço:

Sábado (1º): Praça de Santa Luzia (ao lado da USF Santa Luzia), das 9h às 13h;

Domingo (2): Avenida Joaquim de Oliveira esquina com Avenida Governador Macedo Soares, no bairro Porto da Pedra (Cristo Redentor do Porto da Pedra), das 10h às 14h.