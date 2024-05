UPPES promove palestra gratuita sobre tecnologia assistiva e IA no cotidiano escolar

A União dos Professores Públicos no Estado-Sindicato (UPPES) promove, na próxima terça-feira (04), a partir das 14h, a palestra gratuita sobre Tecnologia Assistiva e Inteligência Artificial no Cotidiano Escolar, na sede, em Niterói, Rua La Salle, 22, Centro e também de forma remota, através do youtube.com/@uppestv.

O palestrante será o professor Claudio Joaquim, coordenador do Núcleo de Ensino da Uppes e CEO da plataforma EPedagogia.

Mais informações em: ensino@uppes.com.br ou (21)2717-6025.

