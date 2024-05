Espetáculo infantil 'As Aventuras do Bob Zoom' chega à Sala Nelson, em Niterói

Em sua mais recente versão teatral, a série animada 'As Aventuras do Bob Zoom' chega ao palco da Sala Nelson Pereira dos Santos nos dias 01 e 02 de junho, às 16h.

Neste novo espetáculo, Bob Zoom convida todas as crianças a participarem de seu famoso "Clube de Aventuras", vivendo uma experiência de imersão em busca do trevinho da sorte, de forma didática, utilizando seus maiores sucessos musicais, como "Pula Pipoquinha" e "Caranguejo Não é Peixe", assim como músicas inéditas relacionadas à série animada, como "Pequeno Grande Herói" e "Imaginando Aventuras".

Agora, nosso amigo vem acompanhado de sua turma: Alex, um vagalume atrapalhado, medroso e muito engraçado; Lola, uma joaninha super otimista, romântica e simpática; Eva, uma minhoca que é um gênio, adora ler, escrever e é vidrada em tecnologia; e Zig e Zag, duas abelhinhas gêmeas que vivem discordando em suas opiniões.

Não perca a chance de levar seus filhos para uma experiência incrível com Bob Zoom e seus amigos. Venham se divertir e cantar junto com o personagem, que vem encantando o Brasil desde o lançamento de seu primeiro vídeo, no YouTube, em junho de 2012 e que, desde então, disponibiliza seus conteúdos nas principais plataformas digitais, como Netflix, Net Now, Gloobinho, Looke, Amazon Prime, iTunes, ClaroTV, VivoPlay, PlayKids, Spotify, Deezer e Globoplay.

Leia também:

➢ Santa Luzia e Porto da Pedra recebem Caravana de Arte e Lazer

➢ Maricá adia primeiro 'Som e Voz da Diversidade Cultural'

Serviço

Bob Zoom - Em Clube de Aventuras

Datas: 01 e 02 de junho de 2024

Horário: Sábado e Domingo, às 15h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60min

Ingresso: R$ 80 (inteira)

Link para o evento no site da Sympla

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Centro Petrobrás de Cinema, São Domingos