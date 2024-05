Ex-BBB Lucas Buda volta a comentar a possibilidade de ser pai

Na manhã desta quinta-feira (30), o ex-BBB Lucas Buda voltou a se pronunciar sobre a possibilidade de ser pai do filho que a cantora de funk Nina Capelly, prima de Mc Binn, está esperando. Eles tiveram um breve romance após Buda deixar a casa do BBB24.

O professor de capoeira usou sua conta no Instagram para comentar que mesmo sendo pego de surpresa, ficaria muito feliz de ser pai: " É óbvio que não precisava ser desse jeito, mas eu falava sempre dessa vontade, desse desejo."

Buda também aproveitou para comentar sobre a o que a questão da paternidade significa para ele: "Por conta do meu histórico. Enfim, não conheço meu pai biológico. Uma série de questões assim, mas estou aqui. Estou disposto a assumir todas as minhas responsabilidades, a cumprir com o meu papel."

Leia também:

▶ PM faz buscas por policial desaparecido em Maricá

▶ Prefeitura de Niterói divulga calendário de vistoria de veículos em 2024

Lucas e Nina se conheceram de forma breve, durante o tempo que o ex-BBB passou em São Paulo. Ele disse ter se surpreendido com a notícia, mas que também ficou empolgado com a possibilidade de ser pai. Segundo a cantora Nina, existe a possibilidade do bebê ser do seu ex-namorado, com quem ela havia terminado alguns dias antes de se relacionar com o capoeirista.