Celebração de Corpus Christi reúne milhares de fiéis na Avenida 22 de Maio

Dia de fé, tradição e celebração em Itaboraí. Milhares de fiéis se reuniram na Avenida 22 de Maio, no Centro, por conta da celebração de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30/05). Promovida com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, a solenidade teve início, na manhã desta quinta-feira (30/05), com a confecção de mais de 100 tapetes de sal e foi finalizada com a Santa Missa e Procissão em palco montado na Avenida 22 de Maio, na altura do Centro.

Os tapetes de sal foram produzidos por mais de 500 voluntários de quatro paróquias do município, sendo a Paróquia de São João Batista, no Centro; São Pedro Apóstolo, em Venda das Pedras; Nossa Senhora de Fátima, em Manilha; e Nossa Senhora da Conceição, em Porto das Caixas. Além da confecção dos tapetes de sal, cada um medindo cerca de quatro metros de comprimento por três de largura, a programação contou ainda com Oração do Ângelus; Terço da Misericórdia, e Santa Missa e Procissão. Após a realização da Santa Missa, os fiéis seguiram em procissão, passando sobre os tapetes de sal.



“Foi lindo de ver a confecção de tapetes de sal que fazem parte da celebração de Corpus Christi na Avenida 22 de Maio. Mais um ano em que nossa cidade faz esse lindo trabalho por amor”, afirmou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

A secretária municipal de Turismo e Eventos, Thainá Teixeira, acompanhou a confecção dos tapetes de sal e ressaltou a importância da manutenção da tradição em Itaboraí.



“É muito gratificante ver tantas famílias reunidas durante a confecção dos tapetes de sal durante todo o dia, finalizando com a Santa Missa e a Procissão. A nossa missão é manter viva a tradição dos eventos relogiosos em nosso município e o Corpus Christi é um desses momentos. Esperamos expandir cada vez mais essa tradição na cidade”, afirmou a secretária.



Um dos voluntários que levantou cedo para manter viva a tradição da confecção dos tapetes de sal foi o psicológo Cristiano Vargas, de 36 anos, que se emocionou ao contar a relação de sua família com a tradição de Corpus Christi.

“É um dia muito especial pra mim, pois isso remete a infância junto da minha mãe. Sempre tínhamos o hábito de ajudar nas confecções de tapetes. Esse ano ela não está comigo, mas faço questão de manter essa tradição viva em nossa família. Hoje é um dia de muita fé e comunhão entre os católicos e fico muito feliz em ver tanta gente unida em prol da tradição de Corpus Christi”, disse o morador do Apolo.



A Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) montou um esquema especial de trânsito para possibilitar a melhor circulação de motoristas e pedestres com um desvio de trânsito na Avenida 22 de Maio, entre a noite de quarta-feira (29/05) e a madrugada desta sexta-feira (31/05). O desvio foi realizado na Avenida 22 de Maio, seguindo pela Rua Dr. Macedo, Rua Dr. Mesquita, Rua Pedro Azevedo, retornando para a principal via do município. A celebração de Corpus Christi contou ainda com apoio das secretarias municipais de Governo (SEMGOV); Segurança (SEMSEG); Transporte (SEMTRANS); Saúde (SEMSA) e Serviços Públicos (SEMSERP).