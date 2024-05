RJ prorroga prazo de inscrições para migração da carga horária de professores

Atenção, professores! Foi publicada, nesta segunda-feira (27/05), uma resolução que prorroga o prazo de inscrição para migração voluntária da jornada de trabalho do Professor Docente I, de 18h para 30 horas, em caráter definitivo. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de junho, pelo site (clique aqui). Outra novidade é que a resolução permitirá que todos os candidatos inscritos editem as informações cadastradas no período de 5 a 10 de junho de 2024.

O servidor que escolher fazer a migração terá assegurado todos os benefícios relativos à jornada de 30 horas semanais em sua carreira, como aposentadoria e vencimentos proporcionais à nova jornada. A mudança não será obrigatória, e o cargo de Professor Docente I não será extinto.



A transição está sendo feita por etapas, conforme cronograma e regras publicadas via resolução em Diário Oficial. Entre elas, estão a análise de pontuação do servidor, o exercício de GLP (Gratificação por Lotação Prioritária) e o tempo de ingresso nos quadros da Seeduc, além da carência de professores por disciplina.

"Essa resolução demonstra o compromisso que o governo tem com os docentes. E, atendendo a vários pedidos que estamos recebendo, abrimos um período para retificação dos dados dos inscritos, para que possam fazer todos os ajustes. Seguiremos trabalhando para valorizar ainda mais a carreira do magistério", afirmou a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.



O regime de 30 horas semanais deverá ser cumprido na forma de 20 horas de efetiva regência, acrescida de 10 horas de planejamento e estudo, seguindo assim a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também não haverá prejuízo na progressão para os que optarem pela troca do regime, sendo assegurada a manutenção do nível e referência que se encontravam antes da migração, conforme Plano de Carreira do Magistério, bem como será mantida a classificação do docente na unidade escolar para efeito de alocação nas turmas e turnos.



Os docentes interessados em migrar a jornada de trabalho de 18h para 30 horas semanais devem acessar o site (clique aqui) e seguir o passo a passo. A plataforma, que entrou no ar nesta manhã, estará disponível até as 23h59 do dia 10 de junho.



Cronograma migração 18h para 30h

• Período de inscrições: até 10 de junho



• Divulgação da listagem classificatória no site: 17 de junho



• Início dos procedimentos migratórios: 24 de junho