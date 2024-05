Acusado de tentativa de sequestro é preso em Niterói

Um homem acusado de roubo foi detido por moradores e preso em flagrante em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, durante a madrugada desta segunda-feira (27). Segundo relatos, ele invadiu um imóvel no bairro junto de outros dois homens para um assalto. Os outros suspeitos fugiram. Uma arma de fogo foi apreendida.

Agentes do 12° BPM (Piratininga) informaram que uma equipe foi acionada para verificar um possível sequestro na região e, ao chegarem no local, encontraram um suspeito suspeito armado, com ferimentos pelo corpo e detido por moradores. Moradores informaram que outros dois suspeitos que estavam com ele haviam fugido com semijoias roubadas do imóvel.



Ferido, o suspeito foi levado sob custódia para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Seu estado de saúde e identidade não foram divulgados. Com ele, foram apreendidos um revólver de calibre 38, munições e um aparelho celular. A 81ª DP (Itaipu) registrou a ocorrência.