Detran-RJ terá posto especial para pessoas com autismo

A sala acomoda as necessidades sensoriais específicas das pessoas com TEA - Foto: Divulgação

A sala acomoda as necessidades sensoriais específicas das pessoas com TEA - Foto: Divulgação

O Detran terá, pela primeira vez, um posto especialmente desenvolvido para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sala é uma iniciativa entre os órgãos públicos do Rio de Janeiro. O ambiente ficará localizado na unidade da Avenida Francisco Bicalho.

A sala acomoda as necessidades sensoriais específicas das pessoas com TEA, com o objetivo de diminuir a ansiedade e permitir que as pessoas se preparem melhor para as aulas e exames teóricos e práticos de direção. O novo espaço também vai dar mais conforto aos autistas que aguardam para emitir o documento de identidade, sejam crianças ou adultos.

Leia também:

FeSaúde Niterói abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária

São Gonçalo abre agendamento para cadastro em programa habitacional



A montagem da sala está sendo feita em colaboração com especialistas em TEA, terapeutas ocupacionais e psicólogos, para garantir que o espaço atenda adequadamente às necessidades dos usuários.



Com iluminação especial, músicas e sons calmantes, além de elementos táteis criados para proporcionar conforto, será um exemplo de inclusão e acessibilidade, num posto já todo adaptado para o atendimento exclusivo às pessoas com deficiência e aos idosos. A ideia é ampliar o projeto para outras regiões do estado.