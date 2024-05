Ex-atriz de pegadinhas diz que seu casamento com ator espanhol será nudista

A influenciadora Luiza Marcato, ex-atriz de pegadinhas na TV, vai se casar em breve. O noivo é o ator espanhol Máximo Garcia. A curiosidade dessa união, fica por conta da forma que acontecerá a celebração. Segundo Luiza, que deixou as telinhas para se dedicar ao OnlyFans, será um mega evento, num valor estimado de R$ 2 milhões, e que todos os convidados terão que estar nus.

Luiza declarou que será uma cerimônia diferente e bem ousada. A atriz disse que a "pegação" estará liberada e contou mais alguns detalhes do casamento e do noivo: "É uma cerimônia ousada, com todos os convidados pelados (risos). Nossos amigos são criadores +18, então vai rolar também pegação. Conheci o Máximo gravando uma cena e rolou uma química. Ele se apaixonou de cara, me pediu em casamento e, agora, vamos viver juntos. Existe amor, carinho e respeito. Mas nosso estilo de vida é liberal."

A influenciadora disse que ambos seguirão na produção de conteúdo adulto e que, não há ciúmes entre eles. Tanto que ela mesma fez a despedida de solteiro de Máximo: "Chamei 15 amigas para a despedida dele. Foi uma loucura (risos)." O noivo também já está preparando a despedida da amada: "Ele também me libera, prometeu minha despedida com 10 homens. Vai ser um recorde."

A cerimônia está prevista para acontecer em uma mansão no Rio de Janeiro com vários cenários para gravações. Também haverá um jantar de gala e uma balada all inclusive. A lista do casal conta com 300 convidados, quase todos trabalham produzindo conteúdo adulto. De acordo com Luiza, a festa será restrita e secreta e, para evitar penetras, um QR Code com o endereço será enviado horas antes, apenas para os convidados.