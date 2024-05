Desfile cívico encerra comemorações de aniversário de Maricá

Fechando oficialmente as comemorações dos 210 anos de Maricá, foi realizado nesta segunda-feira (27/05) o tradicional hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Maricá na frente da Prefeitura, além do desfile cívico com 85 escolas municipais, estaduais, particulares e órgãos da Prefeitura, todas desfilando sob o tema: "Maricá, a nossa história a gente escreve aqui". O desfile, que aconteceu na Rua Abreu Rangel, no Centro, foi finalizado com a escola de samba União de Maricá.

"Hoje estamos finalizando as festividades de aniversário da cidade com o tradicional desfile cívico, que mais uma vez foi grandioso de se vê. Aqui, em Maricá, nós escrevemos a nossa história!", comentou o prefeito Fabiano Horta.



As baterias das escolas foram um show à parte, que empolgou e agitou a todos os presentes. O secretário de Educação, Márcio Jardim, destacou a importância da tradição na cidade.

"O desfile cívico serve para despertar nas nossas crianças e na população valores cívicos, de amor, de respeito e exaltação às nossas tradições, à nossa bandeira, à nossa cultura. E ele é parte da tradição já da cidade, todo mundo fica muito na expectativa esperando o desfile, que sempre é lindo de se vê. Foi tudo preparado com muita organização e carinho, porque sabemos de toda expectativa e emoção envolvidas neste momento", disse.



No local, a Prefeitura disponibilizou arquibancadas distribuídas nos dois lados da rua e que permaneceram cheias durante todo o desfile. Na passarela tinha alunos, professores e diretores que esbanjavam criatividade sob uma variedade de assuntos sociais, culturais, históricos, ecológicos, entre outros.



Para Mônica Azevedo, diretora adjunta da C.M Estrelinhas do Amanhã, é de extrema importância fomentar a cultura dos desfiles para as crianças.



"É uma honra ver essas crianças tão pequeninas já escrevendo nossa história na nossa creche e na nossa cidade. Estamos bem felizes em estar participando dessa festa! Com certeza, eles terão grandes lembranças desse dia",



A ocasião foi um show de originalidade e animação com bonecos, maquiagens, robótica, livros gigantes e demonstração dos programas sociais, foram eles: ept, vermelhinha, mumbuca e muitos outros.



O aluno da escola EM Ademilda Muniz Simões - Tia Dedê, Moisés de Oliveira, de 7 anos, mencionou a emoção de participar. "Estou muito feliz em estar participando. Hoje me apresentei para o pessoal e para minha família", comentou o aluno acompanhado da mãe.



O desfile foi encerrado com os órgãos da Prefeitura de Maricá e a Escola de samba União de Maricá, que agitou a todos presentes com o samba-enredo “O Esperançar do Poeta”, do carnavalesco André Rodrigues.

Hasteamento das bandeiras



A solenidade de Hasteamento, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (27/05) por conta das chuvas ontem, teve a participação dos secretários, de agentes da Guarda Municipal, policiais militares, alunos da rede pública e do passaporte e moradores.



"É sempre uma emoção muito grande. São 21 anos de instituição e todos os anos é uma sensação diferente. É motivo de muita emoção, gratificante fazer parte da história do nosso município", comentou o comandante da Guarda, Carlos Eduardo dos Santos.