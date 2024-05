Rodrigo Faro é citado em denúncia de falsificação de documentos na Itália

O apresentador Rodrigo Faro foi apontado pelo Ministério Público de Nápoles Norte, na Itália, como um dos brasileiros envolvidos em um esquema de falsificação de documentos. Segundo a emissora de TV italiana RAI, o apresentador e a esposa, Vera Viel, teriam comprado comprovante clandestinos de cidadania italiana. Seis pessoas foram presas por envolvimento com o esquema.

As investigações apontam que o esquema de corrupção acontece na comuna italiana de Villaricca. Os suspeitos usariam de meios ilegais para garantir a comprovação de residência na região e o reconhecimento de cidadania a pessoas que não teriam direito ao documento. De acordo com a emissora, os principais clientes do grupo seriam do Brasil; além de Faro e a esposa, o jogador de futebol Bruno Duarte, do time português Farense, e empresários brasileiros.

Ainda de acordo com a RAI, dois brasileiros e quatro funcionários públicos da Itália foram presos foram presos pela Polícia Metropolitana de Nápoles. Oitenta mil euros em dinheiro - cerca de 449,1 mil reais - foram apreendidos pelos agentes na ação. A matéria da emissora italiana não confirmou se Faro e os outros clientes foram acionados pela Polícia italiana.