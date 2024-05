Dona Déa relembra ensaio nu de Vampeta e ex-jogador fica sem graça

Durante entrevista com o jogador Vampeta, antes do Futebol Solidário, neste domingo (26), no Maracanã, Dona Déa, de 76 anos, deixou o jogador sem graça ao elogiar o ensaio nu que ele fez para revista G Magazine. A mãe de Paulo Gustavo, também cometeu uma gafe com Edilson Capetinha ao não saber quem ele era. A entrevista foi dada para o programa Domingão do Hulk, que transmitia o jogo. A partida tinha como objetivo arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

"Você foi campeão do mundo, campeão do seu time, campeão a vida toda. Quero saber o seguinte: você tem uma tristeza de não ter sido eleito o campeão de todos os jogadores como o homem mais bonito do Brasil?", perguntou Dona Déa. Em resposta o jogador afirmou que paga "umas pensões até hoje".

Para tentar melhorar o clima de constrangimento, o apresentador Luciano Huck, interrompeu Dona Déa e ironizou. "Começou por um lado, foi para o outro e a pergunta que a senhora fez não tinha nada a ver com o que a senhora falou no começo". Para não ficar por baixo, Dona Déa, disse ao apresentador, "Estou levando um esporro do patrão. Luciano, sai de campo, por favor. Não me atrapalha".



A mãe de Paulo Gustavo, não satisfeita com a situação, ainda comentou sobre o ensaio fotográfico nu de Vampeta. De acordo com ela, a família mudou de time por causa das imagens. "Minha família era toda palmeirense, mas no dia que você fez umas fotos e botou a 'vampeta' de fora, ficou todo mundo apaixonado por você. Todo mundo passou a ser Corinthians", contou a senhora, tirando risada de todos. Huck completou a fala do Estúdios Globo, "Imperdível, Dona Déa".

a coroa falando da revista que o Vampeta posou pelado ao vivo na Globo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/mhKaNi3w2M — Papos (@paposfut) May 26, 2024

O apresentador brincou com a pergunta feita. "Interdita a Dona Déa".

Huck pediu para que Dona Déa desse um “beijo” em um outro jogador, Edilson Capetinha, que também estava presente na entrevista, e nesse momento cometeu mais uma gafe. “Que Edilson?", questionando o apresentador, enquanto estava ao lado do jogador.