Semana será marcada por chuva e temperaturas mais baixas; Confira!

A passagem de uma frente fria pelo Rio trouxe chuva e provocou a queda na temperatura. O transporte de umidade do oceano em direção do continente continuará influenciando o tempo em São Gonçalo e Niterói nesta semana. Confira a previsão do Climatempo.

Nesta segunda-feira (27), o dia será de sol com muitas nuvens e em alguns momentos o céu ficará nublado com pancadas de chuvas. No período da noite o tempo fica firme. A temperatura mínima irá alcançar 20°C e a máxima 25°C, com 76% de chances de chuvas em São Gonçalo e 86% em Niterói.

Já na terça-feira (28), o sol ficará entre nuvens e terá pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas não vão variar muito nas cidades, em São Gonçalo a mínima será de 19°C e a máxima 29°C com 52% de chances de chuva. Em Niterói, a mínima será de 20°C e a máxima de 28°, com 44% de chances de chuva.



Na quarta-feira (29), em ambas as cidades o tempo ficará nublado com chuva na parte da manhã. À tarde, haverá diminuição de sol e à noite muitas nuvens. As temperaturas não irão alterar muito de um lugar para o outro, em São Gonçalo, a mínima não passará de 19°C e a máxima de 22°C, em Niterói a diferença da mínima e da máxima será de 1° para cima. Já as chances de chuvas, irão ter diferença, em São Gonçalo com 50% e em Niterói 41%.

No feriado de Corpus Christis, na quinta-feira (30), o dia será de sol com muitas nuvens e à tarde e à noite terá pancadas de chuva. As temperaturas irão atingir a mínima de 18°C e a máxima de 22°C, com 18% de probabilidade de chuva, em São Gonçalo. Já na cidade vizinha, a temperatura mínima irá chegar a 19°C e a máxima 21°C, com 29% de probabilidade de chuvas.

No último dia do mês, sexta-feira (31), o dia será de sol com pancadas de chuva e muitas nuvens durante a manhã, e à noite o tempo permanece firme. Os termômetros irão chegar a mínima de 17°C e na máxima de 23°C com pouca chance de chuva, 12%, em São Gonçalo. Em Niterói as temperaturas não irão se diferenciar muito, com a mínima de 1°C para cima e a máxima com 1°C para baixo e a chance de chuva um pouco elevada em comparação a cidade vizinha, 17%.