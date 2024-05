Família busca informações de cearense desaparecido em Niterói

A família de Antônio Noel de Sousa Barbosa está em busca de informações sobre o paradeiro do jovem cearense, de 23 anos, que está desaparecido em Niterói.

Segundo relatos do pai do rapaz, ele veio ao Rio de Janeiro há dois anos e cinco meses, em busca de oportunidades de emprego, mas acabou se envolvendo com drogas e parou de fazer contato com a família.

"Ele veio trabalhar, tentar a vida, mas infelizmente não deu certo. Caiu na tentação das drogas e agora está em situação de rua. Vim lá do Ceará em busca dele", contou o pai de Antônio, que chegou em Niterói no último sábado (18), após um amigo da família ter reconhecido o rapaz e tirado uma foto, que foi enviada à ele, que imediatamente veio do nordeste a procura do filho.



Antônio foi visto pela última vez na quinta-feira (23), no ferro velho em que estava trabalhando. Porém, de acordo com relatos dos funcionários, ele teria ido ao local pela manhã e pedido demissão.

Antônio estaria morando nas ruas de nIterói | Foto: Divulgação

"Já andamos bastante e ainda não encontramos, mas temos notícias de que ele está por aqui. Ele estava trabalhando num ferro velho na Grota, fomos até lá mas o rapaz nos disse que ele pediu demissão e foi embora. Mas eu vou achar ele, se Deus quiser", declarou o pai do jovem.

Ainda segundo o pai de Antônio, no primeiro ano em que chegou a Niterói, o rapaz estava bem, gostando da cidade e fazia contato com a família todas as noites. Mas, a partir de outubro do ano passado, parou de responder aos parentes e mandar notícias.

"Ele sumiu do mapa. A última notícia que eu tive foi desse rapaz aqui de Niterói que viu ele passando na rua e reconheceu. Ele até ofereceu ajuda mas infelizmente meu filho não aceitou. Estou com fé em Deus de conseguir conversar com meu filho, entender o que está acontecendo e resgatá-lo", afirmou o pai de Antônio, que está na casa de amigos cearenses que também moram em Niterói, enquanto busca pelo filho.

"Nós somos de uma família de agricultores, ele é um rapaz muito trabalhador, respeitador, honesto, o eduquei muito bem mas infelizmente veio a acontecer isso", completou o pai do jovem.

A família pede para quem tenha alguma informação, que entre em contato pelo número: (88) 9365-9579.

