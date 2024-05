Morre dona Naná, aluna mais idosa da rede estadual do Rio, aos 86 anos

Neste domingo (26/05), professores, amigos, familiares e estudantes da 3ª série do Curso de Formação de Professores do Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, foram à unidade escolar para prestar as últimas homenagens à Ignácia de Carvalho do Carmo, conhecida como “dona Naná”, que faleceu no sábado (25/05), aos 86 anos. A história de Naná ganhou destaque e foi contada na imprensa nacional nos últimos anos, por ela não ter desistido do sonho de menina de se tornar professora, mesmo depois de ter alcançado uma certa idade.

Estudantes da rede estadual prestam homenagens na despedida à dona Naná, aluna mais idosa da rede estadual | Foto: Divulgação

Filha de lavradores teve que trocar o caderno pela enxada. No entanto, em 2019, após ficar viúva, decidiu dar continuidade ao sonho e se tornou a aluna mais idosa da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. No final deste ano, Naná iria realizar o seu grande desejo e se formaria no Curso Normal de Formação de Professores.

Ao longo da sua passagem pela escola, fez muitos amigos, e era tida como exemplo de superação e de força de vontade ao mostrar que nunca é tarde para ir atrás dos sonhos.



"Ela deixou a mais pura expressão de amor. Ela amou tudo que fez e teve na vida; a família, as colegas de classe e teve muito amor pela educação. Ser professora era o seu maior sonho, a gente não conseguiu entregar o diploma. Mas, ela se formou, porque depois que passou por aqui, realizou palestras motivacionais e contribuiu para a educação. Então, acredito que a Naná fez a parte dela como professora", destacou a diretora-adjunta, Gislene Monteiro, sobre o quanto a estudante marcou durante o tempo que esteve na unidade escolar.

Dona Naná morreu no sábado (25) | Foto: Reprodução - arquivo Seeduc-RJ

Homenagens e declarações marcam adeus



O Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos palco de momentos felizes e marcantes na vida de Naná ficou lotado ao longo do velório que ocorreu durante a manhã.

"A dona Naná para gente significa inspiração. Ela nos ensinou a nunca desistir por mais difícil que seja. Nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos. E ela fez isso até a última batida do seu coração, já que vivia para isso", disse Vitória Augusto, de 17 anos, colega de turma de Naná, que afirma tê-la como motivação para seguir em frente, destacando que o sonho dela também é o nosso.

A secretaria de Estado de Educação, Roberta Barreto, também se solidarizou com os familiares e amigos, e destacou a importância de ter alunos como dona Naná.



"Nossa rede estadual de ensino perde um grande exemplo de mulher aguerrida, que mesmo com todas as dificuldades impostas pela vida, não desistiu e foi em busca da realização do magistério. Naná estava muito perto de tornar o seu sonho real, mas ela deixa um legado e vai continuar inspirando outras pessoas Brasil afora", afirmou a secretária.

Dona Naná e amiga | Foto: Reprodução - arquivo Seeduc-RJ

O sepultamento de Naná aconteceu no Cemitério São Francisco Xavier, no Centro de Itaguaí.