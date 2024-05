Paróquia São Gonçalo anuncia restauração da fachada da Igreja

A Paróquia São Gonçalo de Amarante iniciou no último sábado (25), a campanha de arrecadação para as obras da fachada. O orçamento para a restauração total do símbolo do município é de aproximadamente R$1,7 milhão, valor que somente será possível alcançar com o auxílio de diversos colaboradores e empenho dos paroquianos e gonçalenses.

O valor de custo foi estimado após minuciosa inspeção, realizada por uma empresa especializada, que resultou em um laudo técnico de mais de 300 páginas. O documento apresenta detalhadamente todas as fissuras, rachaduras, áreas ocas e infiltrações da fachada e das torres, assim como as soluções, técnicas, correções de engenharia e materiais necessários para a obra.



Porém, a restauração da Igreja Matriz irá muito além dessas correções. O investimento ainda inclui toda a recuperação da fachada, com respeito às características históricas da edificação. Será feita a remoção dos azulejos do revestimento externo, impermeabilização, substituição das janelas atuais por outras em madeira, recuperação das esquadrias, escadas, grades e guarda-corpo, ajustes nos beirais, sancas e reparo das lajes. Toda a Igreja voltará a ser branca, com pintura em cal, conforme características do século XIX.

Outros elementos históricos ainda compõem o serviço, como a colocação da Cruz, adorno na cúpula e do sino na torre, e o acerto do relógio. A intervenção também garantirá o prolongamento e a vida útil da edificação. Embora o orçamento busque otimizar os custos, o valor também inclui os impostos, tarifa de acompanhamento da obra e a agilidade no prazo de execução.

O padre André Luís ressalta que, embora a reforma da fachada possua a maior expectativa dos gonçalenses, o processo de restauração do templo já acontece há dez anos, onde investimos mais de R$5 milhões neste período, somente com a ajuda da comunidade paroquial: “Embora algumas intervenções não sejam tão visadas, já realizamos a substituição de todo o sistema elétrico, reconstrução da laje da cobertura e do telhado. Também fizemos uma grande intervenção na área interna da Igreja, que possui novo revestimento, forro, pintura, sistema de iluminação, refrigeração e de som, tudo resgatando o estilo arquitetônico original e atualizando para as nossas necessidades atuais.”



Agora, a execução desse projeto desafiador só será possível com o apoio de muitas pessoas. “Temos consciência da grandeza e do real valor deste grande patrimônio cultural, por isso, todo gonçalense e até as empresas da cidade podem fazer parte dessa empreitada, pois chegou a hora de restaurar o símbolo de São Gonçalo”, explica o pároco.



Futuramente, outro desafio será a restauração do retábulo principal e a reconstrução de quatro retábulos laterais, com madeira talhada, folha de ouro e mão de obra especializada, no valor aproximado de mais R$6 milhões.



A campanha de arrecadação inclui a criação de um carnê de obras que todos podem adquirir, um QR Code de doações para a paróquia e a realização de eventos. Todas as informações estão disponíveis no site www.igrejamatriz.com.br.



No dia 08 de junho (sábado), às 9h, será realizada uma apresentação pública para a explicação dos detalhes do projeto e todos os interessados podem participar, na própria Paróquia São Gonçalo.