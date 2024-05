Maracanã recebe partida de futebol para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

Maracanã recebe neste domingo (26) o Futebol Solidário, que visa ajudar as vítimas das chuvas no RS - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Na tarde deste domingo (26), um grande time de estrelas do esporte, da música e das telas da tv prometem um espetáculo em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O palco será o Maracanã, para uma partida de futebol que vai reunir nomes como Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Belo, Ludmilla, Mc Poze, Xamã, José Loreto, entre outros. O Futebol Solidário está marcado para às 16h (horário de Brasília).

Os treinadores das equipes União e Esperança, são respectivamente Mano Menezes e Dorival Júnior (atual técnico da seleção brasileira masculina de futebol). Os times já estão definidos e devem ter a disposição os seguintes craques:

TIME UNIÃO: Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Reservas: Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson.

TIME ESPERANÇA: Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D'Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Reservas: Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto.

A ação de solidariedade é organizada pelo Grupo Globo. Os ingressos ainda estão à venda e custam a partir de R$ 60 (R$ 30 a meia entrada). As entradas estão sendo vendidas na bilheteria 1 do Maracanã e poderão ser adquiridas até às 17h de hoje.



A receita da comercialização dos patrocínios da transmissão será destinada para os projetos apoiados pela plataforma Para Quem Doar, enquanto o valor da venda dos ingressos da partida no Maracanã será doado para a Central Única de Favelas.



O jogo terá transmissão da TV Globo, SporTV e Globoplay para todo Brasil. Na TV Globo, o 'Domingão' transmitirá um pré-jogo de 40 minutos, sob o comando de Luciano Huck, direto do estádio, para receber jogadores, artistas e convidados.