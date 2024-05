IBGE afirma que cerca de 94% da população brasileira se vacinou contra Covid-19

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o primeiro trimestre de 2023, cerca de 188,3 milhões de pessoas de 5 anos ou mais de idade tinham tomado pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Isso representa 93,9% da população dessa faixa etária no Brasil. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24).

Entre os homens, 90,8 milhões declararam ter tomado pelo menos uma dose (93%). Já entre as mulheres, o número chega a 97,5 milhões (94,8%). O início da vacinação aconteceu em janeiro de 2021. Idosos, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos foram os primeiros da fila.

Entre as pessoas de 5 a 17 anos de idade vacinadas contra a Covid-19, 84,3% tinham tomado pelo menos duas doses do imunizante até o primeiro trimestre de 2023, sendo o esquema vacinal primário completo o mais comum: 50,5% com duas doses. Os que tomaram a dose complementar com pelo menos um reforço 33,8% das pessoas dessa faixa etária. Das crianças e adolescentes, 13,6% haviam tomado apenas uma dose de imunizante contra a Covid-19.

Leia também:

▶ Mulher acusada por morte de casal em 2007 é presa em São Gonçalo

▶ Mulher que jogou ácido no rosto de jovem é presa no Paraná

“O Ministério da Saúde considera que uma dose dava alguma proteção para a pessoa em relação à covid, mas o esquema que eles consideravam mínimo para ser eficaz era de pelo menos duas doses da vacina. Eles tinham uma meta de cobertura com essas duas doses de 90% da população. Em geral, 88,2% das pessoas tinham tomado duas doses”, disse a analista do IBGE Rosa Dória.