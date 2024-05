Artista gonçalense comenta preparativos para tapete de Corpus Christi

Antes da confecção coletiva no feriado, artistas preparam esboço da arte que será feita com sal - Foto: Layla Mussi

Antes da confecção coletiva no feriado, artistas preparam esboço da arte que será feita com sal - Foto: Layla Mussi

Falta pouco menos de uma semana para o feriado de Corpus Christi e São Gonçalo já se prepara para um de seus eventos mais tradicionais: a confecção do quilométrico tapete de sal, o maior da América Latina. Com aproximadamente 2 km de extensão, o tapete é composto por 238 artes, confeccionadas em grupo na manhã da quinta-feira (30). No entanto, antes de colocar a mão na massa - ou melhor, no sal -, um ou mais artistas responsáveis por cada tapete precisa preparar o desenho que será feito em um esboço no papel.

Um desses artistas que já está "vivendo" o Corpus Christi antes da chegada do feriado católico é o Luiz Moura, de 26 anos. Educador e artista, ele começou a desenhar tapetes no ano passado, a convite de amigas do Movimento de Mulheres de São Gonçalo (MMSG) que queriam dedicar uma arte ao tradicional festejo na cidade.

"Para mim, fazer parte do tapete foi uma surpresa bem grande. Por mais que eu seja artista visual e educador, esse é um tipo de trabalho que eu nunca tinha desenvolvido. Não estava acostumado a desenhar em proporções tão grandes; afinal, são 5 metros de arte. Mas eu entrei de cabeça", conta Luiz, que já trabalhou como educador no MMSG.



O processo, no geral, acontece em duas etapas: a primeira é a que Luiz define como a "mais solitária", de traçar o esboço e pormenorizar os detalhes. A segunda e principal etapa é a que acontece a partir das 7h no dia do festejo, quando os voluntários se reúnem para preparar o desenho com toneladas de sal, além da mistura com borra de café, pedrarias, serragem e tinta.

Luiz Moura participa de confecção do tapete realizado por mulheres do MMSG | Foto: Layla Mussi

"A cidade de São Gonçalo tem muito isso como uma prática tradicional, né. Por mais que eu não tenha envolvimento com o catolicismo em si, estar junto disso pra mim foi uma experiência inovadora. Nunca pensei em estar nesse espaço produzindo esse tipo de arte, mesmo tendo como referência alguns artistas que produzem arte sacra", enfatiza o artista.

O tapete é confeccionado no espaço entre a Rua Coronel Moreira César, no Zé Garoto, e o Clube Mauá, na Rua Nilo Peçanha, no Centro. A confecção começa às 7h e acontece ao longo de toda a manhã. As artes ficam expostas à tarde, até por volta das 16h, quando acontece a Santa Missa em um palco em frente à Paróquia São Gonçalo de Amarante. A cerimônia se encerra com uma procissão de fiéis em cima do tapete.