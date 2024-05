Arraiá "Que se chama Amor", em Niterói, comemora oito anos com edição inédita

A maior festa de Niterói, "Que se chama amor", comemora, em 2024, seus oito anos de existência com uma edição inédita, uma Feira Arraiá com duração de cinco dias.

O evento será realizado entre os dias 29 de maio à 2 de junho, na Reserva Cultura, em São Domingos, Niterói. Na quarta-feira (29) e na sexta-feira (31), a festa acontece das 16h às 00h. Já na quinta-feira (30), feriado, sábado (1) e domingo (2), das 12h às 00h. A entrada é gratuita, mas, se possível, a organização do evento pede a doação de 1kg de alimento não perecível.

O Arraiá conta com a mistura de muita música boa e feira, que também irão levar muitas brincadeiras para as crianças, com as seguintes atrações: palhaço Picuinha e Leo Castro. Além disso, o evento, que é 'pet friendly', terá comidas típicas e shows durante os cinco dias de animação.



Aproveita e já segue @festivaldegastronomiaa @quesechamaamor para ir acompanhando tudo de pertinho.

Programação:

Quarta-feira (29)

17h DJ Victor Mello

19h Pagode do Mullatto 1 set

21h30 DJ Victor Mello

22h30 Pagode do Mullatto 2 set

Quinta-feira (30)

14h Leo Castro (infantil)

17h Forrózinho

20h Lara Zuzarte

22h DJ Victor Mello

Sexta-feira (31)

14h Palhaço Picuinha

17h Forrózinho

19h30 Roda de samba do Celeiro 1 set

21h30 DJ Victor Mello

22h30 Roda de samba do Celeiro 2 set

Sábado (1)

14h Palhaço Picuinha

17h Forrózinho

19h30 Que se chama amor 1 set

21h30 DJ Victor Mello

22h30 Que se chama amor 2 set

Domingo (2)

14h Leo Castro (infantil)

17h Banda Brasília

19h Roda de samba da Mônica Mac

Todos os dias bandas de forró e DJs.

Serviço:

Feira Arraiá Que se chama amor

Local: Reserva Cultural- Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Dias: 29, 30 e 31 de maio; 1 e 2 de junho

Horário: Na quarta (29) e na sexta (31) de 16h até 00h, na quinta (30) do feriado e no fim de semana (1 e 2), de 12h às 00h

Entrada franca - se puder doe 1 kg de alimento

Para mais informações: (21) 99649-2471 / @festivaldegastronomiaa @quesechamaamor.