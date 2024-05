Cinema público de Maricá tem programação especial pelo aniversário da cidade

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cine Henfil, tem o prazer de convidar a todos para assistirem, entre os dias 24 e 26 de maio, uma programação mais que especial em ocasião dos 210 anos de Maricá. Neste fim de semana, haverá a pré-estreia do primeiro longa-metragem apoiado pela Incubadora de Inovação Social em Cultura e que teve parte de suas gravações rodadas na cidade. Além disso, serão exibidos filmes especiais do diretor Hsu Chien, em homenagem a seus serviços prestados na geração de trabalho e renda no setor do audiovisual.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É preciso chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

Confira a programação:

Dia 24 (sexta-feira)

18h – Pré-Estreia Não Quero Te Perder (presença do elenco e produção com apresentações e confraternização ao fim do filme) - Não quero te perder - Depois do sucesso na Sapucaí, Maricá agora vai brilhar também nas telas do cinema. O primeiro longa-metragem que recebeu apoio da Incubadora de Inovação Social em Cultura, o filme “Não quero te perder”, terá sua pré-estreia gratuita, em Maricá! Sob a direção de Marcelo Zambelli e produção de Samuel Machado, a obra apresenta o ator Jackson Antunes no papel de Pedro, um músico viúvo com sintomas de Alzheimer, e sua neta Gabi, em uma emocionante narrativa.

Dia 25 (sábado)

15h – Príncipe Lu e a Lenda do Dragão - O herdeiro de um reino encantado precisa combater um dragão para proteger todos, mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. O Príncipe Lu (Luccas Neto) vai assumir o trono no Reino de Lucebra quando fizer 18 anos e, segundo a lenda, precisará combater o misterioso Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Porém, ele não acredita na profecia e segue vivendo tranquilamente enquanto faz suas brincadeiras e pegadinhas pelo palácio, principalmente sua irmã, a Princesa Encantada. Depois de uma tragédia, ele precisará amadurecer e sair em uma grande missão. Classificação 10 anos.

17h – Em Desapega! Rita é uma bem-sucedida organizadora pessoal e que controla seu vício de acumuladora há anos. Ela é convidada para liderar um grupo de apoio para compradores compulsivos. Lá, conhece Otávio, com quem começa um romance. Tudo na vida parece andar bem, até que sua filha Duda consegue uma bolsa de estudos para cursar fotografia em Chicago, EUA, e precisa, então, sair de casa e trilhar seu caminho por três anos sozinha e longe da mãe. Esse gatilho de ser deixada para atrás faz com que Rita comece voltar a ser uma compradora compulsiva. Classificação 10 nos.

18:45h - Presença do diretor Hsu Chien para homenagem pelos serviços prestados na geração de trabalho e renda no setor do audiovisual.

19h – Em Um Dia Cinco Estrelas, acompanhamos Pedro Paulo após ele decidir colocar seu amado Opala dos anos 70 na rua, trabalhando como motorista de aplicativo para ajudar a família a sair do sufoco e realizar o grande sonho de sua mãe, que é viajar para Buenos Aires. Ao longo de seus dias levando passageiros para cima e para baixo, ele passa por diversas situações inusitadas, divertidas e que transformam totalmente a sua rotina. Enquanto isso, sua esposa Manuela tenta se tornar uma funcionária exemplar na loja em que trabalha e conquistar o cargo de gerente, disputando com o ambicioso Oswaldo. Classificação 12 anos.

Após o filme acontecerá uma pequena confraternização.

Dia 26 (domingo)

15h – Príncipe Lu e a Lenda do Dragão

17h – Um Dia Cinco Estrelas

19h – Desapega

