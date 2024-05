Rebeca Andrade é homenageada pela Mattel com sua própria boneca Barbie

Um dos nomes de peso da ginástica brasileira, Rebeca Andrade, vai ganhar uma homenagem da Mattel com uma boneca Barbie. Outras atletas ao redor do mundo também irão ser homenageadas. As bonecas irão ser comercializadas antes dos Jogos Olímpicos de Paris.



As bonecas terão acessórios sob medida para cada modalidade de esporte, o anúncio foi feito pela Mattel, na última terça-feira (22).

Leia também:

Estudante da UFRRJ morre após ser atropelada em Seropédica

Jurujuba ganha nova Unidade de Educação Infantil

"Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte, como Venus Williams, para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos de Barbie. E mais ainda, o que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser", confessou Rebeca em sua página no Instagram.

Uma das homenageadas é a sete vezes campeã do Grand Slam, Venus Williams comenta que espera que a homenagem da fabricante de brinquedos, seja uma forma de incentivar as meninas a praticar esportes, e comentou "Eu literalmente não consigo imaginar minha vida sem o esporte e sem o jogo", disse em um vídeo em que ela apresentava a boneca.

Tenista americana e sua boneca Barbie | Foto: MATTEL/WME SPORTS STUDIO

As outras atletas que serão homenageadas são a, boxeadora francesa Estelle Mossely, a velocista polonesa Ewa Swoboda, a médica espanhola e atleta de paratriatlo Susana Rodriguez, a ex-nadadora italiana Federica Pellegrini, a jogadora de futebol canadense Christine Sinclair, a jogadora de futebol australiana Mary Fowler e a ginasta mexicana Alexa Moreno.



Segundo o vice-presidente sênior da Barbie e chefe global da Mattel, Krista Berger, as bonecas reveladas no ano em que a Barbie completa 65 anos, "(reconhecem) o impacto do esporte na promoção da autoconfiança e da ambição entre a próxima geração",

"Ao destacar essas atletas inspiradoras e suas histórias, esperamos defender a crença de que todas as meninas merecem a oportunidade de perseverar em suas paixões e transformar seus sonhos em realidade", complementou em um comunicado.