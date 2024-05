Estudante da UFRRJ morre após ser atropelada em Seropédica

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro - Foto: Reprodução/redes sociais

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro - Foto: Reprodução/redes sociais

Uma estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) morreu, na última quarta-feira (22), após ser atropelada por um caminhão na na Estrada Rio-São Paulo (BR 465), altura do km 49, em Seropédica, Baixada Fluminense. De acordo com relatos de testemunhas, Camila Reis Florêncio estava de bicicleta quando foi atingida por um caminhão.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, por volta das 19h, mas a vítima morreu ainda no local. Após a colisão, a bicicleta da estudante ficou completamente destruída. Horas antes, Camila chegou a postar uma foto nas redes sociais.

Leia mais

Detran.RJ faz mutirão especial neste sábado (25/5) para serviços de habilitação



Arroz importado da Tailândia chega ao Brasil na primeira quinzena de julho



A Universidade lamentou, através de uma nota, a morte da aluna, que fazia o curso de Engenharia Química. "A Administração Central se solidariza com família e amigos neste momento de dor".



Segundo amigos da estudante, Camila era conhecida como 'Paulista' e entrou na faculdade em busca de um sonho. "Custa muito você sair de sua cidade e deixar seus familiares para buscar um sonho, mas não deveria custar nossas vidas. A paulista era uma menina incrível e sempre será lembrada por todos com muito carinho, vai deixar muita saudade", disse um amigo.

"Estive com ela hoje pela manhã. Nunca imaginaria que seria a última risada, o último abraço. Uma sensação terrível. Vá em paz Mila!", declarou outro.

"Cami, nem Deus sabe o quanto eu ainda vou te amar! obrigada por me proporcionar momentos incríveis, eu sou abençoada por você ter passado na minha vida. Para sempre a melhor das melhores amigas. Cuida de nós aí de cima que eu cuido de tudo aqui embaixo. Descanse em paz menina maluquinha", lamentou uma amiga.

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.