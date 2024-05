Jurujuba ganha nova Unidade de Educação Infantil

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação, inaugurou, na manhã desta quinta-feira (22), uma nova Unidade Municipal de Educação Infantil: a UMEI Jornalista Vilmar Berna, em Jurujuba. O espaço faz parte do plano de expansão da Rede Municipal de Educação e irá atender 140 crianças, de 1 a 3 anos, em tempo integral. Esta é a 27º escola inaugurada em Niterói nos últimos 12 anos.

“Esta é uma das quatro escolas que vamos entregar esse ano e com isso, aliado a outros programas, como o Escola Parceira, Niterói não terá alunos fora da escola. Estamos trabalhando para que isso aconteça ainda neste semestre. Vamos atender toda a demanda, o que é uma dificuldade atual de todas as cidades no país”, defende o prefeito Axel Grael.

A nova UMEI está localizada entre a Escola Municipal Professora Lúcia Maria Silveira Rocha e o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Jurujuba, e conta com três pavimentos, salas de aula climatizadas, elevador, refeitório, sala de multimeios, padrões de acessibilidade e sustentabilidade, janelas amplas, área de recreação, entre outros espaços. Além disso, a escola conta com um sistema para captação de águas pluviais para irrigação das plantas e limpezas em geral. O prédio segue as normas estabelecidas pela Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).



O secretário Municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, destaca que essa entrega faz parte de um conjunto de iniciativas que estão requalificando o ensino público na cidade.

“Essa inauguração representa o compromisso de Niterói com a educação pública de qualidade. Além desta, temos mais três unidades que serão inauguradas muito em breve, chegando a 30 escolas nos últimos 12 anos. Fizemos a primeira convocação do concurso e, muito em breve, vamos chamar os profissionais aprovados no cadastro de reserva, ampliando o quadro de profissionais onde há demanda e compondo as equipes das novas escolas. Ao mesmo tempo, estamos investindo muito no pedagógico, com olhar especial para a alfabetização. Esse conjunto de medidas tem um único objetivo: construir um futuro de oportunidades para as nossas crianças”, disse Bira Marques.

Homenagem – O nome da unidade homenageia o jornalista e ambientalista Vilmar Sidnei Demamam Berna, falecido em 2021. Vilmar era morador de Jurujuba e se destacou na luta pela causa ambiental, participando da fundação de várias organizações da sociedade civil. Em reconhecimento ao seu trabalho, Vilmar tornou-se, em 1999, um dos brasileiros a receber o Prêmio Global 500 da ONU. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro em duas gestões. Com sua ativa participação, o Sindicato lançou o Prêmio Nacional de Jornalismo Ambiental, com apoio da Prefeitura de Niterói.

Expansão – Mais três novas unidades serão inauguradas em breve pela Educação Niterói: as UMEIs do Barreto, Ponta d’Areia e Fonseca. Juntas, elas vão somar mais de 400 vagas para a Educação Infantil.

Na UMEI da Ponta d’Areia, as obras estão em ritmo avançado. A nova unidade está sendo erguida ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, e terá 120 vagas para crianças de 2 a 5 anos. O espaço contará com seis salas, cinco para aulas gerais e uma equipada com recursos multidisciplinar, amplo refeitório, equipado com cozinha e despensa.

Além desta unidade, está sendo construída uma UMEI no Fonseca. O imóvel onde funcionava uma escola privada está sendo reformado para atender, em tempo integral, mais 120 estudantes da rede municipal. Já a UMEI do Barreto, está em fase final de obras para ofertar aproximadamente 250 vagas para a Educação Infantil.