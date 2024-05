Arroz importado da Tailândia chega ao Brasil na primeira quinzena de julho

Nesta quarta-feira (22), foi confirmado que as 75 mil toneladas de arroz que a indústria brasileira comprou da Tailândia estão a caminho do país. A previsão de chegada está para a primeira quinzena de julho. A informação foi dada pela diretora-executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), Andressa Silva. Ainda segundo Andressa, o arroz comprado é foi o Beneficiado Polido Longo Fino Tipo 01, o mesmo produzido pelo Brasil.

A indústria decidiu pela importação do alimento após as enchentes no Rio Grande do Sul provocarem perdas no cereal que ainda seria colhido. Com as cheias por todo o estado, o transporte também ficou prejudicado. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz no Brasil.

A decisão não interfere a compra de arroz do governo federal em outros países a fim de frear a especulação de preços para o consumidor com as perdas no RS. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) faria um leilão na última terça-feira (21) para a aquisição do grão de países do Mercosul, mas o evento acabou suspenso. O motivo foi, segundo o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, a possível subida de 30% do preço do arroz nos países do Mercosul após a intenção de compra ter sido divulgada.

Apesar dos parceiros do Brasil no Mercosul (Paraguai, Uruguai e Argentina) serem os principais fornecedores de arroz do país, e não pagarem imposto para exportar para cá, estava mais em conta comprar o cereal da Tailândia, mesmo com taxa, disse Andressa, no início do mês. Na época, as sacas foram negociadas por volta de R$ 115 com a Tailândia, já contando com o imposto. Já o preço oferecido pelos produtores do Mercosul era um pouco mais elevado, em torno de R$ 125, de acordo com a associação.