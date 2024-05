CBF deve analisar proposta de não rebaixar clubes para Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve analisar a proposta de não rebaixar nenhum clube para a Série B ao fim da atual temporada, a fim de não prejudicar clubes gaúchos por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo o portal "ge", a ideia foi sugerida de maneira informal entre dirigentes de outros clubes de fora do RS e deve fazer parte da pauta debatida em reunião do Conselho Técnico da Série A, marcada para a próxima segunda (27).

Quem falou publicamente sobre a proposta foi o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que descreveu a ideia em entrevista ao canal SporTV. "Eu não sou nem contra nem a favor, porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando pra subir. Mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem os quatro e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também. É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás", comentou Renato.

Não se sabe de quem partiu a ideia, mas, segundo o "ge", a proposta não partiu dos dirigentes de clubes gaúchos que estão, atualmente, na Série A: Grêmio, Internacional e Juventude. Dos três, apenas a Juventude segue treinando no Rio Grande do Sul. A equipe do Grêmio deslocou os treinamentos para o CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. Já o Inter realizou treinos no Parque Esportivo da PUCRS, no Rio Grande do Sul, mas realizou a preparação desta semana em Itu, São Paulo.

A reunião do Conselho na Série A deve discutir o retorno aos jogos do Campeonato Brasileiro, que está paralisado por duas rodadas por conta do impacto deixado pela catástrofe climática no Sul. A CBF estaria analisando a melhor forma de dar continuidade ao torneio sem prejudicar as equipes gaúchas, que ainda não têm previsão de quando voltarão a mandar jogos no Campeonato.