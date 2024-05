Obra em estação de tratamento garante mais água para 12 bairros de Itaboraí

Por mês, de acordo com a Águas do Rio, aproximadamente 20 milhões de litros de água a mais passam a integrar o sistema de abastecimento de Itaboraí - Foto: Divulgação/Águas do Rio

Na semana em que Itaboraí comemora 191 anos de emancipação, a conclusão de obra na Estação de Tratamento de Água (ETA) Manilha aumentou a oferta de água para 12 bairros da cidade da Região Metropolitana. Por mês, de acordo com a Águas do Rio, aproximadamente 20 milhões de litros de água a mais passam a integrar o sistema de abastecimento do município, beneficiando moradores e comerciantes do Gebara, Itambi, Jardim Itambi, João Caetano, Shangrilá, Parque Aurora, Monte Verde, Santo Antônio, Vila Gabriela, Manilha, Vila Brasil e Novo Horizonte. O investimento foi de cerca de R$ 670 mil.

A melhoria estrutural da unidade e a troca de equipamentos tinham o objetivo de reaproveitar a água utilizada para lavar quatro filtros da ETA. Segundo os técnicos da companhia, 680 mil litros por dia de água passaram a retornar ao processo de tratamento antes de serem distribuídos à população.



“Não medimos esforços para avançar no processo de universalização do fornecimento de água em Itaboraí. E, para isso, contamos com um time de profissionais capacitados e realizamos investimentos. Nosso propósito é ir além de oferecer um bom serviço: queremos levar saúde e qualidade de vida”, disse Malcom Bispo, gerente de Operações da Águas do Rio.

Outro ganho com a obra está relacionado à agilidade e à eficiência no tratamento de água. Com essas medidas, a estação passa a não ter mais necessidade de interromper a sua operação durante a limpeza dos filtros.



“Enquanto um filtro está sendo lavado, os demais permanecem em atividade tratando a água que chega até a estação”, concluiu Malcom.