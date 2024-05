Rio forma 170 pessoas em segunda turma de curso de Libras

170 alunos do Curso de Libras básico da Prefeitura do Rio completaram sua formação no projeto em cerimônia realizada nesta quarta-feira (22). O evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, Centro do Rio.

As aulas são realizadas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, por meio da Central Carioca de Intérprete de Libras (CCIL). No final do evento, um grande coral formado por alunos ocupou a escadaria da prefeitura para interpretar, em libras, a música "A Paz" - versão de "Heal the World", do Michael Jackson.

A modalidade presencial do curso aconteceu nos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Irajá, Mato Alto, Campo Grande, Centro e Santa Cruz e um turma online. O curso teve 40 horas de carga horária, com professores proficientes em Libras e videoaulas. Somente os participantes que tiveram 75% de carga horária cumpridas receberam o certificado.



Alunos participaram de coral em libras após formatura | Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Entre os formandos, estão funcionários da prefeitura, usuários dos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência e servidores públicos da Saúde, Educação e outros pastas.



"É um projeto importante para a quebra das barreiras comunicacionais no município. Essa é uma das missões da SMPD, contribuir para transformar o Rio de Janeiro em uma cidade mais acessível e inclusiva", disse a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência Helena Werneck.