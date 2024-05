Prefeitura de Maricá promove campanha para arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Maricá promove nesta semana mais uma campanha de mobilização municipal para arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul durante os shows de aniversário de 210 anos de Maricá. No sábado (25/05), a iniciativa acontece também na Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) e no Centro Administrativo de Itaipuaçu, das 9h às 18h.

Leia também:

Atacante Jeffinho, do Botafogo, tem lesão detectada e será desfalque por 2 meses

Exposição sobre imagem feminina faz sucesso na Universo/Niterói

São aceitos alimentos não perecíveis, água potável, produtos de limpeza e de higiene pessoal, agasalhos, entre outras, foram entregues pela população. Os itens serão distribuídos às regiões e comunidades mais afetadas do estado. Os beneficiários são os mais de 2 milhões afetados pela grande enchente.