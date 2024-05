Exposição sobre imagem feminina faz sucesso na Universo/Niterói

A exposição começou na segunda-feira e irá até o dia 25 no Campus da Universo, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação/OSG

A exposição começou na segunda-feira e irá até o dia 25 no Campus da Universo, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação/OSG

Um sucesso. A frase resume bem como tem sido a exposição 'A Imagem Feminina na Publicidade Brasileira: 1950 à Atualidade', organizada pelos alunos do primeiro período do Curso de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). O evento, iniciado na noite da última segunda-feira (20), vai até o próxima sexta-feira (24), no hall do Bloco A da Universo, na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói.

O projeto foi criado com objetivo principal de promover uma reflexão sobre como a mulher brasileira foi representada em diferentes mídias, propagandas e campanhas publicitárias, num recorte da nossa história, que vai da segunda metade do Século XX à atualidade, périodo este que os meios de comunicação ganharam impulso e estabeleceram um marco do consumo contemporâneo.

Os alunos das áreas de Publicidade e Propaganda e Jornalismo, ambas do Curso de Comunicação Social da Universo, capricharam na elaboração dos painéis temáticos que foram colocados no hall próximo à entrada do Bloco A e que vêm chamando a atenção de quem passa pelo local.

Altair Júnior, 22 anos, e Mariana Ardoim, 21, alunos explicaram como fizeram juntos, em uma semana, o painel sobre a sexualização da mulher na década de 90. "Nessa época, eles utilizavam como estratégia de marketing o uso do corpo feminino padronizado como ideologia de beleza e estilo para chamar a atenção", enfatizou Mariana.

"O professor da Universo, Alexandre Nunes, organizador do evento, enfatizou que a exposição é uma referência para que os alunos iniciantes desenvolvam e amadureçam bons conceitos sobre ética e metodologia de trabalho em Publicidade. "A idéia é que eles consigam captar a responsabilidade através da análise desses processos", enfatizou.

Leia também:

Pedreiro fica ferido após cair de andaime no Centro de Niterói



Maricá inaugura primeira passarela com elevador

Em 2023, Alexandre teve o mesmo sucesso desse ano na exposição sobre inclusão e diversidade no ambiente acadêmico, criada com essas mesmas diretrizes. Anderson Freire, diretor-geral da Universo/Niterói, declarou que tão importante quanto formação acadêmica, é a possibilidade de formação social e de inclusão aos alunos, através de eventos como a exposição.



"Eles não apenas captaram a iniciativa de discutir os padrões para entender que a mulher tem uma papel que vai muito além do visual. Também trouxeram seus familiares, possibilitando a integração que transcende o circuito acadêmico e que é um dos objetivos de nosso trabalho", afirmou.